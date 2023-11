Romina Carrisi rivela: “La causa del rapporto difficile con mia sorella Jasmine”

0 SHARES Condividi Tweet

La recente ospitata di Romina Carrisi al programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo ha svelato dettagli sulla vita privata della figlia di Al Bano e Romina Power. Tra i vari argomenti trattati, Romina ha parlato della sua gravidanza, del primo incontro con Stefano Rastelli, il padre del suo futuro bambino, e della sua relazione con i familiari, in particolare con i suoi fratelli.

Il caso di giugno tra Romina e Jasmine

Uno degli argomenti più delicati affrontati è stato quello legato al suo rapporto con Jasmine, la figlia avuta da Al Bano con Loredana Lecciso. Un episodio in particolare aveva destato curiosità e preoccupazione nel pubblico: Jasmine non era stata ospite del programma “Oggi è un altro giorno“, nonostante Romina fosse una presenza fissa. Questo aveva alimentato voci su un presunto contrasto tra le due sorelle. Romina ha confermato che c’era stata una frattura nella loro relazione, ma ha anche ribadito che ora tra di loro non ci sono più incomprensioni.

Il chiarimento e le parole di affetto

Romina ha detto: “Sì, con lei per un periodo non ci siamo sentite, ma per una problematica di comunicazione, c’è sempre alla base un problema di comunicazione quando non capisci tutte e due le parti. Poi ci siamo sedute e abbiamo sbrogliato questi nodi”. Ha poi elogiato la sorella dicendo che è “una giovane donna molto talentuosa, bellissima, secondo me la più bella di tutte, e anche una persona buona”. Anche Jasmine ha espresso il suo affetto per Romina in un video, dicendo che è “una persona super interessante” e che “è sempre stata un modello da seguire”.