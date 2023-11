Barbara D’Urso senza freni: “Cosa dicono i miei fan sul pomeriggio senza di me”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso, l’ex volto popolare di Canale 5, sfrutta il suo ritorno teatrale per lanciare una stoccata all’indirizzo di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice, che sarà in scena al teatro Alfieri di Torino con lo spettacolo “Un taxi a due piazze”, ha condiviso con i lettori del Corriere della Sera le manifestazioni di affetto ricevute dai suoi fan, molti dei quali le comunicano la nostalgia per la sua presenza televisiva e descrivono il pomeriggio come “triste” senza di lei.

Il legame con il pubblico e la vita dopo la TV

Nonostante non appaia più su Canale 5, la D’Urso continua a godere del caloroso supporto dei suoi seguaci, che le esprimono il loro affetto sia di persona che attraverso i social media. “Siete meravigliosi”, ha detto, sottolineando quanto rimanga forte il legame con il suo pubblico. E poi ha raccontato: “Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto”. Allo stesso tempo, la D’Urso descrive il suo attuale periodo di vita come “bellissimo” e conferma di trovarsi molto bene, sebbene rimanga elusiva riguardo ai piani di un eventuale ritorno in televisione.

Barbara D’Urso tra teatro e nuovi progetti

La conduttrice, che ha recentemente trascorso un periodo a Londra per un impegno scolastico, non si ferma mai. A 66 anni, mantiene un’ottima forma fisica e un’agenda piena di impegni. La sua vitalità e il suo stile di vita attivo, fatti di danza quotidiana, un’alimentazione salutare e l’assunzione di integratori, sono il suo segreto per una vita energica e ricca di progetti.

La situazione attuale della D’Urso e le sfide future

Il periodo trascorso all’estero ha rappresentato per Barbara D’Urso un’occasione di distacco e riflessione, ma non ha smorzato la sua voglia di intraprendere nuove avventure. Con il suo tour teatrale in corso e un pubblico che la segue con affetto e attenzione, la D’Urso si prepara a nuove sfide, senza però dimenticare la sua passione per il piccolo schermo e il legame con i telespettatori.