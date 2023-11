Unomattina, Ossini e la Ferolla ai ferri corti, le tensioni dietro le quinte sono all’ordine del giorno

0 SHARES Condividi Tweet

Non tutto sembra andare per il verso giusto dietro le quinte di Unomattina. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla starebbero vivendo momenti di tensione. I collaboratori del programma rivelano una situazione di continui screzi e reciproca insofferenza che renderebbero l’atmosfera sul set quasi insostenibile.

Il desiderio di primeggiare

La fonte del conflitto tra i due conduttori sarebbe il desiderio di dominare la scena. Ossini e la Ferolla sono entrambi descritti come ambiziosi nel voler occupare il posto principale alla guida del programma, cercando di massimizzare la propria visibilità a scapito dell’altro. Questo desiderio di primeggiare causerebbe scontri sulla divisione degli spazi, la gestione degli ospiti e la scelta delle tematiche da trattare durante la trasmissione.

La professionalità davanti alle telecamere

Nonostante le voci di discordia, è importante sottolineare che quanto riportato rimane una semplice indiscrezione e non ci sono conferme ufficiali. Per il momento, i presunti contrasti tra Ossini e la Ferolla non sembrano influire sulla qualità del programma o sui suoi ascolti. Inoltre, non è la prima volta che i due conducono insieme, avendo già condiviso la presentazione del Festival di Castrocaro nel 2018.

Percorsi professionali di Ossini e Ferolla

Daniela Ferolla ha raggiunto Ossini in Unomattina dopo aver lasciato Linea verde life, un programma che ha condotto dal 2019 fino alla recente transizione. Al suo fianco, Ossini ha assunto il comando di Unomattina dal 2022, conducendolo in solitaria per la prima volta nella storia del talk show, un segno della sua affermazione nel panorama televisivo italiano. Questi percorsi condivisi e individuali sottolineano una dinamica professionale complessa e in costante evoluzione per entrambi i presentatori.