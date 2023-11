Belve, dopo l’intervista di Melissa Satta, Daniele Interrante si scaglia contro la showgirl

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Interrante non ha tardato a replicare alle affermazioni fatte da Melissa Satta, la sua ex, durante la trasmissione “Belve”. Melissa aveva affermato di essersi sentita come l’uomo della coppia, dominante nelle decisioni e nelle dinamiche relazionali. La sua confessione ha scatenato una risposta diretta da parte di Interrante, il quale ha espresso il suo punto di vista tramite il portale Dilinger, contestando la visione di Melissa e riflettendo sulla propria influenza nella carriera della Satta.

L’ex tronista rivendica i meriti

L’ex tronista ha messo in discussione il ruolo che ha avuto nell’ascesa professionale di Melissa Satta. Interrante sostiene di aver avuto un ruolo chiave nell’introduzione di Melissa nell’ambiente televisivo e non nasconde il proprio risentimento per non essere stato menzionato positivamente dalla Satta nei suoi racconti degli ex. “Se dovessimo pensare al merito ad oggi io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo”, ha dichiarato Daniele, marcando il suo disappunto.

La difesa del proprio ruolo nella relazione

Daniele Interrante si è difeso dalle dichiarazioni della Satta riguardo al loro passato insieme, riaffermando di aver sempre “portato i pantaloni” nella relazione. Ha ricordato come sia stato lui a facilitare il trasferimento di Melissa a Milano, trovando una casa e acquistando una macchina, sottolineando di aver giocato un ruolo fondamentale nella vita della Satta. La sua narrazione si contrappone a quella di Melissa, evidenziando una visione differente dei fatti e delle dinamiche di coppia.

Riflessioni sull’idea di famiglia

Al di là degli screzi personali con Melissa Satta, Daniele Interrante ha condiviso anche il suo punto di vista sull’idea di famiglia tradizionale, descrivendola come un “abominio linguistico” e ribadendo che la famiglia può essere composta da due persone di qualsiasi genere che si amano. La sua opinione progressista sul concetto di famiglia si estende al supporto per l’adozione da parte di tutte le coppie, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

Interrante oggi: vita lontano dai riflettori

Daniele Interrante, un tempo noto tronista di “Uomini e Donne”, oggi conduce una vita più riservata. È fidanzato con Margherita Magri e padre di Chloe, nata dalla relazione con Guendalina Canessa. Nonostante non sia più sotto i riflettori come un tempo, le sue opinioni e le sue vicende personali continuano a destare interesse nel pubblico.