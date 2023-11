Tensione a “Tale e Quale Show”: Loretta Goggi risponde a Rosanna Fratello

0 SHARES Condividi Tweet

La finale di “Tale e Quale Show” ha visto una lieve tensione tra due grandi della canzone italiana. Dopo l’imitazione di Pamela Prati, che ha vestito i panni di Rosanna Fratello, Loretta Goggi, membro della giuria, ha espresso un parere tecnico sulle caratteristiche vocali mancanti nell’esibizione, suscitando poi una risposta pungente da parte della Fratello che ha rilasciato dichiarazioni alquanto dirette su Tag 24.

Loretta Goggi commenta, Rosanna Fratello reagisce

Durante il suo giudizio sull’esibizione di Pamela Prati, Loretta Goggi ha notato l’assenza del vibrato caratteristico di Rosanna Fratello: “Perché non hai fatto il vibrato di Rosanna Fratello. Lei ha la voce vibrante che va su e giù. Mi è mancato lo scuro e il vibrato che invece è tipico della cantante“, mentre Cristiano Malgioglio ha aggiunto un commento sarcastico “Sembra che abbaia è vero!“ che la Goggi ha prontamente respinto: “No adesso abbaia no, io mi dissocio da questo pubblicamente“. Questo scambio di opinioni ha portato Rosanna Fratello a difendere la propria voce, affermando che non possiede il vibrato citato e attaccando la Goggi per la sua “vocalità anonima”.

Frecciatine e gelosie presunte

Rosanna Fratello non ha tardato a rilasciare un’affermazione tagliente, accusando la Goggi di gelosia e sminuendo la sua vocalità. Questo scambio di frecciatine è stato riportato durante la trasmissione, con la Goggi che ha ribadito la sua incapacità di emulare il grattato di Loredana Bertè e citando ironicamente il giudizio di Rosanna Fratello sulla sua voce: “Ho una voce squillante, come dice Rosanna Fratello ho una voce anonima“.

Loretta Goggi schiva la polemica

Interpellata da Malgioglio sulla questione, la Goggi ha scelto di non dilungarsi, liquidando l’accaduto con un semplice “mi è uscito così e va bene”, evitando ulteriori spiegazioni e chiudendo l’incidente sul nascere.