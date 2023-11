Ballando con le Stelle la serata no di Alberto Matano, Sara Croce lo zittisce e Selvaggia Lucarelli lo ridicolizza

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Croce, ex volto di “Avanti un Altro”, è salita alla ribalta per aver risposto con fermezza ad Alberto Matano durante le ultime puntate di “Ballando con le Stelle”. Accusata di essere troppo moscia e di nascondersi dietro un’immagine che non le appartiene, la showgirl non ha esitato a mostrare le unghie. Con un colpo di scena, ha messo a tacere il giornalista, lasciandolo senza parole e incapace di proseguire nel loro serrato scambio di battute, dimostrando una grinta inaspettata e spiazzando pubblico e critica.

Una vendetta sbalorditiva

I dissapori tra la Croce e Matano risalgono a sabato scorso, quando durante lo show il giornalista mise in dubbio la genuinità dell’immagine “acqua e sapone” della showgirl, riferendosi alle foto di viaggi lussuosi su Instagram. Sara Croce non ha digerito le punzecchiature di Matano e ha pianificato il suo momento di rivalsa. Nella clip di presentazione della puntata di ieri, sabato 4 novembre, ha espresso il suo disappunto per essere stata giudicata superficialmente, e con poche ma incisive parole, ha contrattaccato durante il confronto successivo alla sua esibizione.

Replica e controreplica

Al termine della sua performance, la Croce ha affrontato il tema della sincerità e del pregiudizio, puntando il dito contro Matano per averla etichettata basandosi esclusivamente sul suo profilo Instagram. L’applauso del pubblico ha accompagnato la sua risposta, mettendo in difficoltà Matano che ha cercato di difendersi, senza successo. La showgirl, in una versione inarrestabile di sé stessa, ha ribadito il concetto sminuendo le giustificazioni del giornalista, che è rimasto senza parole di fronte alla determinazione di Sara.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli

La puntata ha anche visto protagonista Selvaggia Lucarelli, che ha colto l’occasione per uno sfottò epico ai danni di Matano, attirando l’attenzione sui social. Un dettaglio curioso ha scatenato commenti e reazioni online: la scelta di Matano di usare una sua foto come sfondo del cellulare, tacciato di egocentrismo da molti utenti. La Lucarelli, in perfetto stile ironico, ha pubblicato una Story su Instagram mostrando come sfondo del proprio telefono la foto di Matano, per prenderlo in giro e aggiungendo un pizzico di umorismo alla vicenda.