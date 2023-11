Elisabetta Canalis pubblica delle sue foto che la ritraggono bellissima, “Melissa Satta, spostati”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Canalis ha fatto nuovamente girare la testa ai suoi fan condividendo una serie di scatti su Instagram dove appare radiosa per le vie di Beverly Hills, evocando l’iconica figura di Vivian da “Pretty Woman”. La showgirl, di recente ritorno a Los Angeles dalla sua Italia natia, sfoggia un look che combina eleganza e spontaneità, guadagnandosi l’affetto dei suoi numerosi ammiratori.

Lo stile da film della Canalis incanta i social

Con un outfit che ricorda quello di Julia Roberts nel celebre film, la Canalis ha catturato l’attenzione dei suoi follower, che hanno prontamente riempito la sezione commenti del suo post con elogi e like. L’outfit composto da crop top bianco, gonna color panna, stivali al ginocchio e borsa in cuoio, ha aggiunto un tocco di glamour hollywoodiano al suo profilo già stellare.

I fan reagiscono: elogi e citazioni

Tra i vari commenti, spicca quello di un utente che, giocando con le rivalità dello showbiz, ha citato un’altra celebre showgirl, Melissa Satta, alludendo a una presunta competizione tra le due, anche se la Canalis non ha risposto direttamente ai commenti. La stessa Satta, in una recente intervista, aveva smentito qualsiasi tipo di emulazione o competizione con Canalis. Il fan ha scritto: “Melissa Satta, spostati”.

Canalis, una bellezza che trascende le generazioni

La bellezza senza tempo di Elisabetta Canalis continua a stupire, confermando che il fascino non ha età. Il suo stile e la sua figura sono fonte di ispirazione e oggetto di ammirazione, non solo per i fan ma per l’intero ambiente dello spettacolo, come dimostrato dai numerosi commenti positivi e dai confronti con altre icone della TV.