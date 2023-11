Ballando con le stelle, la Giannetta e Spollon incantano tutti, Milly Carlucci li spiazza con le sue parole

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la terza puntata di “Ballando con le Stelle”, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, noti per i loro ruoli nella fiction “Blanca”, si sono trasformati in ballerini per una notte, lasciando il pubblico e la giuria completamente incantati. Nonostante la loro iniziale esitazione e il mancato background nella danza, i due attori hanno dimostrato come l’intensità recitativa possa trasformarsi in passione coreografica, abbracciando la sfida di un tango eseguito con maestria.

Dal set alla pista da ballo

Giannetta e Spollon hanno superato il timore di esibirsi in un contesto a loro estraneo con l’approccio professionale che contraddistingue gli attori: immedesimarsi nel ruolo. Questa volta, il ruolo era quello di ballerini, e nonostante le ore di allenamento possano sembrare esigue per un’impresa del genere, il loro impegno si è tradotto in una performance che ha colpito tutti. La loro apparizione è stata definita una “esplosione di freschezza ed energia”, e anche i giudici più severi hanno tributato elogi tecnici, sottolineando quanto fossero “eccezionali”.

L’offerta di Milly Carlucci

Colpita dalla loro esibizione, la conduttrice Milly Carlucci ha colto l’occasione per fare una proposta in diretta ai due attori: diventare concorrenti ufficiali nella prossima edizione del 2024 del programma. Un’offerta così immediata e spontanea da spingere Paolo Belli a scherzarci su, preparando un’improvvisata “lettera-contratto”. Carlucci ha espresso ammirazione per la loro versatilità, e il giudice Ivan Zazzaroni ha aggiunto che li ha trovati migliori di alcuni concorrenti ufficiali, nonostante la brevità della loro preparazione.

Applausi e voti da record

La giuria ha omaggiato la Giannetta e Spollon con cinque 10, un vero e proprio plebiscito che ha confermato la riuscita della loro partecipazione. L’entusiasmo della Carlucci era evidente quando ha detto: “Siete stati meravigliosi come in tutto quello che fate”, lasciando intendere che le porte di “Ballando con le Stelle” saranno sempre aperte per loro. Resta da vedere se questo sarà un semplice arrivederci al prossimo anno o se la proposta della Carlucci si trasformerà in un’effettiva partecipazione di uno o entrambi gli attori nel 2024.