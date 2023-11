Cristina Parodi compie 59 anni, gli auguri da favola del marito Giorgio Gori

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Parodi ha festeggiato il suo cinquantanovesimo compleanno immersa nell’affetto dei suoi cari, marcando anche il traguardo di trent’anni di matrimonio con il marito Giorgio Gori. L’evento è stato un’occasione per celebrare non solo un altro anno di vita, ma anche tre decenni di unione condivisi con l’imprenditore e attuale sindaco di Bergamo, che ha espresso il suo amore in un gesto romantico e pubblico sui social media.

Gli auguri del cuore

Il romantico tributo di Gori è arrivato sotto forma di un tenero post su Instagram, dove ha condiviso una foto suggestiva al tramonto che ritrae la coppia, accompagnata dalle parole “Buon compleanno my Cri”, testimonianza di un amore che resiste e si rinnova con il passare degli anni. A questo dolce messaggio si è unita anche la sorella di Cristina, Benedetta Parodi, con una nota affettuosa e una domanda giocosa sulla possibilità che sia Cristina a cucinare nel giorno del suo compleanno, rafforzando il legame tra le due con un post sui social.

Dalla TV alla moda

Sebbene da un po’ di tempo a questa parte Cristina Parodi si sia allontanata dai riflettori della televisione, la giornalista non ha mai smesso di essere una figura pubblica. Il suo ingresso nel mondo della moda con il lancio di un proprio brand di abbigliamento femminile evidenzia la sua voglia di rinnovarsi e di esplorare nuovi orizzonti professionali. La celebrazione del compleanno ha avuto un momento conviviale con un aperitivo in compagnia della sua socia e amica, sottolineando come le nuove avventure imprenditoriali siano diventate parte integrante della sua vita.

Auguri da tutta la famiglia

I festeggiamenti per il compleanno di Cristina sono stati arricchiti dagli auguri dei suoi tre figli: Benedetta nata nel 1996, Alessandro nel 1997, e Angelica nel 2001. Ogni membro della famiglia ha portato il proprio contributo di affetto, dimostrando come, nonostante le varie carriere e percorsi di vita, il legame familiare rimanga saldo e profondo, capace di attraversare gli anni con tenerezza e complicità.