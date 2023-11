Ballando, scintille in diretta: la Lucarelli umilia davanti a tutti Teo Mammuccari

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammucari ha espresso in modo esplosivo il suo dissenso verso le critiche tecniche ricevute durante la terza puntata di “Ballando con le Stelle”. Rivolgendosi alla giuria e in particolare a Selvaggia Lucarelli, ha evidenziato la sua visione dello show come spettacolo puro, criticando l’atteggiamento dei giurati e attribuendo a questo un impatto negativo sullo share del programma. Mammucari ha puntato l’indice contro l’eccessiva severità delle valutazioni, sollevando il tema del divertimento e dell’intrattenimento come essenza dello show.

Replica incisiva di Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli, nota per la sua arguzia e prontezza nel replicare, non si è fatta attendere, ricordando a Mammucari la sua partecipazione non esattamente memorabile a “Tu Si Que Vales”, suggerendo implicitamente che sia meglio per lui rimanere in pista a ballare: “Teo, ti ho visto a Tu Si Que Vales e non eri granché. Ti dico la verità. Stai meglio lì [in pista, ndr]”. Mammucari ha replicato sottolineando i numeri positivi che contraddistinguono il suo percorso televisivo, rifiutando l’implicita critica di Lucarelli.

Il futuro di Teo in giuria?

La discussione tra i due ha riacceso le voci di un possibile nuovo ruolo per Mammucari in “Ballando con le Stelle”. Già a giugno si era diffuso il rumor che il popolare conduttore romano potesse essere in trattative per un ruolo all’interno della giuria del programma. Sebbene ciò non significherebbe necessariamente prendere il posto della Lucarelli, Mammucari non ha nascosto il desiderio di entrare a far parte del panel dei giudici, magari sostituendo un altro membro come Ivan Zazzaroni.

Aspirazioni e sogni di Mammucari

La discussione in diretta ha fatto emergere non solo il carattere battagliero di Mammucari, ma anche le sue aspirazioni per il futuro all’interno del panorama televisivo italiano. Se la sua profezia di incrementare lo share di “Ballando con le Stelle” dovesse avverarsi, il 2024 potrebbe essere l’anno in cui vedremo un rinnovamento all’interno della giuria dello show, con Mammucari che realizza il “sogno” di un ruolo da giurato.