Cristian Totti festeggia i 18 anni, che notte speciale organizza Ilary Blasi

Cristian Totti ha raggiunto il traguardo dei 18 anni e per celebrare l’evento, Ilary Blasi, sua madre, ha organizzato una festa memorabile. La serata ha visto la presenza di amici e parenti del giovane, compresa la fidanzata Melissa Monti, e si è svolta in un’atmosfera di gioia e vicinanza familiare. Nonostante l’assenza di Francesco Totti, il padre, Ilary ha trovato un modo speciale per far sentire la sua presenza attraverso un video ricordo.

Una cena speciale e musica live

La festa ha avuto inizio con una cena a lume di candela, arricchita da un menù di delizie culinarie. Dopo la cena, è stata presentata una torta monumentale a quattro piani, e a seguire la festa è proseguita con musica e ballo dal vivo, momenti questi condivisi e immortalati sui social media.

Chi è Cristian Totti? presenti gli affetti più cari

Cristian, il primogenito della coppia Blasi-Totti, è un giovane calciatore con l’ambizione di seguire le orme del celebre padre. Per la serata, ha optato per un outfit elegante, e non è mancato il sostegno della fidanzata Melissa. La sorella Chanel e il fidanzato hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e unione.

La dedica di Francesco e i sogni di Cristian

Nonostante non fosse fisicamente presente, Francesco Totti ha reso omaggio al figlio con una tenera dedica su Instagram “Amore mio… ti auguro tutto quello che desideri…”. Cristian ora guarda al futuro con speranze e sogni, incluso quello di giocare come titolare nel mitico stadio Olimpico, magari per la sua amata Roma.