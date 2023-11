Uomini e Donne, violentissimo scontro tra Tina e Elena, interviene la regia

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata odierna di “Uomini e Donne” è stata segnata da un intenso scontro tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Elena, dopo la proiezione di un video riguardante il bacio tra Maurizio e Barbara De Santi. La tensione è salita quando Elena, oggetto delle critiche di Tina per non aver salutato Maurizio, ha risposto piccata all’opinionista, dando vita a un acceso faccia a faccia.

Interviene la censura

Durante l’alterco, le due donne sono quasi arrivate alle mani, costringendo la regia a censurare parte dello scontro e a focalizzarsi su Maurizio che osservava la scena. Il confronto diretto e le parole esagerate hanno costretto Gianni Sperti ad intervenire per sedare gli animi, mentre Elena si rivolgeva a Tina con toni esasperati, esprimendo il suo desiderio di parlare delle sue questioni senza interruzioni.

Accuse di scenata preparata

Una volta che la situazione si è un po’ calmata, Tina ha accusato Elena di aver messo in scena una “sceneggiata” studiata in anticipo e non genuina, scatenando ulteriormente l’ira di Elena che ha chiesto rispetto per il suo spazio personale all’interno dello show.

Gli animi si placano

Dopo il rischio di rissa e l’intervento dei colleghi per placare gli animi, il confronto tra Maurizio, Elena e Barbara ha potuto finalmente avere luogo, permettendo al programma di ritornare alla sua consueta dinamica.