Ida Platano diventa tronista, la sua nuova avventura a Uomini e Donne

Ida Platano, già nota al pubblico di Uomini e Donne come ex dama del Trono Over, è stata annunciata come la nuova tronista del popolare dating show di Canale 5. Dopo la partenza di Manuela Carriero, il cui trono si è concluso senza esiti positivi, Ida si prepara a cercare nuovamente l’amore, stavolta sotto i riflettori del trono classico. Le sue precedenti esperienze sentimentali nel programma, con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, non si sono rivelate conclusive, spingendola a voler iniziare “un capitolo nuovo” della sua vita sentimentale.

Un nuovo inizio

Nel video di presentazione diffuso da Witty TV, Ida si apre riguardo alla sua decisione di diventare tronista, definendo la casa come “il luogo dove risiede l’amore”. Emozionata ma determinata, Ida racconta di aver “riso, pianto e innamorata”, sottolineando la propria voglia di voltare pagina dopo la conclusione del rapporto con Alessandro. Il suo obiettivo è chiaro: trovare l’uomo della sua vita, un compagno che risponda al suo bisogno di amore autentico e condiviso.

L’indipendenza sentimentale

Ida sottolinea con forza il suo rifiuto a rincorrere l’amore a tutti i costi. Nel video, dichiara: “Non rincorrerò più nessuno…Chi mi vuole mi sta accanto e vicino. Chi non mi vuole una volta andato basta, io chiudo!” Questo approccio mostra la sua evoluzione personale e la maturità raggiunta nel corso degli anni, indicando una nuova fase di indipendenza e autostima.

Romantica ma decisa

La nuova tronista non nasconde il suo lato romantico, sottolineando la propria disposizione a dare tutto di sé in una relazione. La sua determinazione a non accontentarsi di compromessi e la volontà di essere apprezzata per ciò che è, rappresentano la base da cui parte in questa sua nuova avventura a Uomini e Donne. Ida spera che il trono le porti quella felicità e quella complicità sentimentale che cerca da tempo.