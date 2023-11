Gene Gnocchi decide di svelare con schiettezza quale è il vero rapporto che c’è tra la Ventura e la Perego

0 SHARES Condividi Tweet

Gene Gnocchi, celebre comico e personaggio televisivo, ha recentemente preso posizione sulle dicerie di una presunta rivalità tra Simona Ventura e Paola Perego, colleghe nel programma Citofonare Rai2. In un’intervista rilasciata al noto settimanale Novella 2000, Gnocchi ha espresso il suo punto di vista con una schiettezza che gli è propria, smentendo categoricamente le voci di un rapporto teso tra le due presentatrici: “Ho sentito qualcuno dire che il loro gesto di tenersi la mano in diretta sia forzato; nulla di più falso…Sono affiatate davvero!” ha affermato, chiarendo che quanto si vede in trasmissione riflette una sincera complicità.

Opinioni sul rapporto tra le conduttrici

Nel dettaglio, Gene Gnocchi ha continuato la sua difesa delle presentatrici di Citofonare Rai2, approfondendo la sua esperienza personale con entrambe. “Con Simona avevo già lavorato in passato e non è capace di provare gelosie di sorta, mentre Paola la sto imparando a conoscere e l’apprezzo sia come donna che come professionista…” ha dichiarato, sottolineando l’assenza di conflitti e l’ammirazione reciproca tra le due figure professionali. Inoltre, ha chiarito il motivo dietro una recente “falsa lite” in diretta, attribuendola alla sua necessità di prendere un treno per un impegno, piuttosto che a una strategia del programma.

Gene Gnocchi e il disappunto per il fratello a “Grande Fratello VIP”

L’intervista ha preso poi una piega personale quando il giornalista ha toccato il tema della partecipazione del fratello di Gene Gnocchi, Charlie Gnocchi, al Grande Fratello VIP. L’artista non ha mascherato il suo dissenso: “Ho dissentito dalla sua scelta di partecipare, l’anno scorso, al Grande Fratello Vip…Mi vergognavo e per poco non ho cambiato identità all’anagrafe…” ha rivelato, evidenziando una chiara distanza dalle scelte televisive intraprese dal fratello e una certa avversione per i reality show in generale.

Gnocchi e il futuro in TV: Scherzi a Parte

Con la tipica ironia che lo contraddistingue, Gene Gnocchi ha risposto alle domande su una sua possibile partecipazione a programmi di reality show, lasciando la porta aperta solo in tono scherzoso: “In linea di massima no, poi dipende…Se devi rifare la cucina, far piastrellare il bagno…” ha commentato, con una battuta che riflette la sua personale percezione dei reality come opportunità di guadagno piuttosto che di crescita professionale. Questo scambio tra il comico e il giornalista mostra un Gene Gnocchi sempre fedele al suo stile, tra umorismo e sincerità.