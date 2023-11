Storie Italiane, Giovanni Terzi durissimo contro la giuria di Ballando, le sue parole sono una lama

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata odierna di Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele, ha visto al centro del dibattito la recente puntata di Ballando con le Stelle e la polemica sollevata da Giovanni Terzi. Il concorrente, in coppia con la giornalista Rosanna Lambertucci, ha espresso vivo disappunto per il trattamento ricevuto dalla giuria del popolare talent show. “Io ho un altro punto di vista…Non sono stato considerato quando c’è stata la clip sulla mia malattia…Hanno detto che ero noioso…Qua c’è una persona che ogni sei mesi deve verificare se è il caso di fare il trapianto di polmoni…L’ho trovato offensivo!” ha dichiarato Terzi, evidenziando la mancanza di sensibilità mostrata dalla giuria nei suoi confronti.

La consapevolezza e la contestazione di Terzi

Nonostante l’amarezza, Terzi ha affermato di non essere sorpreso dalla severità dei giurati di Ballando con le Stelle, tra cui figure note per il loro atteggiamento diretto come Mariotto e Selvaggia Lucarelli. “Noi sapevamo perfettamente che la giuria è questa… Quando abbiamo firmato il contratto non ho mai visto in precedenza Mariotto o Selvaggia Lucarelli, Canino e gli altri essere gentili con i ballerini… Mai successo…” ha proseguito, consigliando agli altri concorrenti di mantenere la calma e di considerare le critiche come parte del gioco, pur sottolineando il diritto di esprimere le proprie legittime rimostranze.

Giovanni Terzi tra rabbia e delusione

Nel corso dell’intervista, Giovanni Terzi ha sottolineato come, nonostante l’importanza di prendere l’esperienza con leggerezza, non si possa ignorare il sentimento di rabbia scaturito dalle circostanze. La conduttrice Eleonora Daniele ha poi incalzato l’ospite chiedendogli se la sua frustrazione derivasse più dalle affermazioni sulla sua condizione di salute o dal rischio eliminazione. “Ho visto le clip dopo lo spettacolo e il silenzio assoluto rispetto a cose importanti della mia vita mi ha dato dispiacere… Comunque vado avanti…” ha risposto Terzi, ricevendo a sua volta l’empatia e la solidarietà della Daniele.

L’Attestato di stima di Eleonora Daniele e il prosieguo del dibattito

L’episodio ha trovato un momento di comprensione quando Eleonora Daniele ha espresso il suo rispetto per la lotta di Terzi contro la malattia, dichiarando di non prendere alla leggera tali argomenti. Terzi, da parte sua, ha interpretato come una vittoria personale il successo ottenuto nell’esecuzione delle tre prese durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il dibattito si è poi concluso, con il programma che ha proseguito con altre interviste, tra cui quella con Maria Grazia Cucinotta.