La Lucarelli spernacchia sui social Simona Izzo

0 SHARES Condividi Tweet

Il dibattito nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle si surriscalda a seguito di un vivace scontro verbale tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. La controversia ha avuto luogo durante la trasmissione “La volta buona” di Caterina Balivo, dove la Izzo ha espresso il suo disappunto riguardo il comportamento della giurata del famoso talent show. Con parole incisive, Simona Izzo ha suggerito che Lucarelli, storpiando il suo cognome, “potrebbe essere tranquillamente passibile di querela”. In risposta, la Lucarelli ha preferito l’approccio indiretto, utilizzando i social media per condividere la sua reazione. Tra le sue Instagram Stories, ha evidenziato il titolo dell’articolo riferito alla sfuriata di Izzo, accompagnandolo con una sonora risata: “Hahahahahahaha”.

Lucarelli tagliente con la Izzo su Instagram

Non fermatasi al solo riso, Selvaggia Lucarelli ha continuato la sua risposta alla Izzo con un altro post tagliente. Nella sua seconda storia Instagram, ha rievocato un precedente alterco avuto da Simona Izzo con suo figlio Francesco Venditti durante la loro partecipazione a Pechino Express. Nel video condiviso, Venditti accusa la madre di essere una “radical chic che ha distrutto questo paese”, aggiungendo un epiteto poco lusinghiero. La Lucarelli ha commentato il tutto con l’emoji di un aereo in volo, un chiaro messaggio velato che allude al suo disinteresse o alla sua superiorità morale nei confronti della disputa.

Il bottino di risposte tra le due donne infiamma i social

Quest’ultimo scambio di frecciate tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli ha scatenato un’ondata di reazioni sul web, con molti fan che speculano su come evolverà la situazione. La curiosità ora si concentra sull’ipotesi che la conduttrice Milly Carlucci possa orchestrare un faccia a faccia tra le due nel corso della prossima puntata di Ballando con le Stelle, sperando in un appianamento delle divergenze. Sarà questo il momento in cui le due controversiste seppelliranno l’ascia di guerra? Gli spettatori sono invitati a restare sintonizzati sabato prossimo alle 20:40 su Rai Uno per assistere all’evolversi della situazione.

Un clima già “frizzante” nel Talent Show

Oltre al dissapore tra Izzo e Lucarelli, sembra che l’atmosfera a Ballando con le Stelle sia già piuttosto elettrica nonostante le poche puntate trasmesse. Tra il malcontento espresso da altri partecipanti come Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi e le recenti scaramucce, la tensione nel talent show si fa palpabile. Il pubblico aspetta con trepidazione i prossimi sviluppi di un programma che promette già scintille e colpi di scena.