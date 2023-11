Pier Silvio Berlusconi, bordata a Barbara d’Urso: “Con Myrta Merlino il programma è più serio”

0 SHARES Condividi Tweet

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, ha recentemente espresso sostegno pubblico alla giornalista Myrta Merlino, che ha assunto il compito impegnativo di rinnovare il format pomeridiano di Canale 5, precedentemente gestito da Barbara d’Urso. In un’intervista con “Il Corriere della Sera”, Berlusconi ha riconosciuto la difficoltà del compito della Merlino, definendolo un “compito molto arduo” per la sua transizione verso un approccio più serio e giornalistico.

Soddisfazione per gli ascolti

L’AD ha continuato a discutere gli ascolti di “Pomeriggio Cinque” da quando la Merlino ne ha preso le redini, esprimendo soddisfazione per i numeri che si sono dimostrati paragonabili a quelli della stagione precedente. Berlusconi ha evidenziato i dati di ascolto positivi, rimarcando come i risultati ottenuti siano “buoni” e “in linea con la scorsa stagione”, nonostante i cambiamenti nel programma.

Acclamazioni per Bianca Berlinguer

Oltre alla Merlino, Berlusconi ha elogiato anche Bianca Berlinguer, che è stata recentemente acquisita da Mediaset. La giornalista ha fatto ottimi numeri con il suo programma “E’ sempre Cartabianca” su Rete 4. L’AD ha lodato le abilità di Berlinguer, sottolineando che “la qualità del prodotto vince sempre”, specialmente in una giornata televisiva affollata di informazione.

Confronto con la concorrenza

Il risultato dell’audience del programma della Berlinguer è stato messo in risalto come un successo particolare, soprattutto considerando la forte concorrenza da altre reti. Pier Silvio Berlusconi ha concluso l’intervista con un tono di orgoglio e soddisfazione per le scelte fatte dalla sua azienda, che sembrano aver pagato in termini di ascolti televisivi.