Uomini e Donne, Ida Platano tronista, la reazione prevedibile di Alessandro

0 SHARES Condividi Tweet

I telespettatori di Uomini e Donne sono stati colti di sorpresa quando è stato rivelato che Ida Platano, nota al pubblico per la sua relazione quasi annuale con Alessandro Vicinanza, è la nuova tronista. La notizia è stata particolarmente inaspettata perché non era stata precedentemente annunciata la fine della loro relazione.

La reazioni dell’ex

Alessandro Vicinanza, ex compagno di Ida Platano, ha mantenuto il silenzio sui social media riguardo alla nuova posizione dell’ex. Tuttavia, secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, Alessandro sarebbe stato “amareggiato e scioccato” alla notizia, sostenendo di non essere stato informato e di non aspettarsi un simile sviluppo.

Impatto emotivo

La fonte ha aggiunto che Alessandro si sente così turbato dalla situazione da non essere ancora pronto a esprimere pubblicamente i suoi pensieri. Questo lascia intuire che ci sia stato un taglio netto nella comunicazione tra i due dopo la loro separazione.

Avvio difficile per Ida Platano

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne mostrano che il percorso di Ida come tronista non è iniziato nel migliore dei modi. Alcuni corteggiatori, una volta scoperto di dover corteggiare una madre, hanno deciso di ritirarsi. Questo dettaglio potrebbe anticipare delle difficoltà future nel suo percorso all’interno del programma.

Vecchie ruggini e nuove opportunità

Ida Platano e la sua rivale storica, Roberta Di Padua, sembrano trovarsi a un bivio. Roberta ha dichiarato di essere pronta a superare il passato e di augurare il meglio a Ida nella sua nuova avventura. Ida, però, sembra ancora riluttante a lasciarsi alle spalle i vecchi conflitti.