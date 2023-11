Fabrizio Corona annuncia la rottura tra la Salemi e Pretelli, interviene il padre di Giulia con parole durissime

0 SHARES Condividi Tweet

La separazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stata annunciata da Fabrizio Corona attraverso il portale Dillinger. Nonostante la notizia abbia generato un immediato clamore, i diretti interessati, la Salemi e Pretelli, hanno mantenuto il silenzio, senza fornire conferme o smentite, aumentando il mistero e l’ansia tra i fan. Il gossip sullo stato della loro relazione si intensifica, dato che la coppia non è nuova a momenti di crisi, ma sempre più persone si domandano sulla veridicità dell’annuncio e attendono una dichiarazione ufficiale.

Le reazioni dei familiari

Nel frattempo, la tensione è stata amplificata da un post carico di rabbia da parte del padre di Giulia Salemi, Mario Salemi, che su Instagram ha esclamato: “I cog**i si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono*”. Questo commento aggressivo lascia aperte molteplici interpretazioni, lasciando i follower nel dubbio se sia rivolto a Corona per le affermazioni fatte su Dillinger, o se invece sia un diretto attacco a Pretelli in seguito alle voci su un imminente trasloco.

Il muro di silenzio dei diretti interessati

L’assenza di reazioni da parte della Salemi e di Pretelli continua ad alimentare il gossip e la preoccupazione tra i fan, che rimangono in attesa di chiarimenti. La coppia sembra optare per un approccio non convenzionale al gossip, evitando di indirizzare le voci direttamente e continuando a pubblicare sui loro canali social come se nulla fosse accaduto.

La situazione attuale e le attese dei fan

I fan dei “Prelemi” sono in attesa di una dichiarazione che possa fare luce sulla situazione e spera che i propri idoli prendano presto la parola per dissipare le voci e i dubbi sulla loro relazione.