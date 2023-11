Ida Platano, Alessandro “Diventare uno dei suoi corteggiatori ora che è sul trono? Ecco cosa penso”

0 SHARES Condividi Tweet

Ida Platano ha fatto il suo ritorno nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, questa volta per occupare il trono. La notizia ha definitivamente confermato la fine della relazione durata undici mesi con Alessandro Vicinanza, che si è aperto in un’intervista con Fanpage. Nonostante i sospetti e le chiacchiere, la conferma della presenza di Ida sul trono ha chiarito che tra i due è tutto finito. Alessandro, nell’intervista, ha svelato che la decisione di terminare la relazione è stata sua, ma spinta da un sentimento di non corrispondenza da parte di Ida: “La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla.”

Le dichiarazioni di Alessandro su tradimenti e sentimenti

Alessandro ha voluto chiarire la situazione anche per difendersi dalle accuse di tradimento, sottolineando che non ci sono stati altri motivi oltre al sentirsi emotivamente trascurato. “Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo,” ha affermato, rimarcando come il tentativo di cercare un chiarimento sia stato vano. La sua tristezza è palpabile nonostante la decisione di lasciare Ida, citando la relazione come una delle più importanti della sua vita.

Il rifiuto di Alessandro di corteggiare Ida a Uomini e Donne

Nonostante il dolore, Alessandro ha escluso categoricamente l’idea di tornare a Uomini e Donne per corteggiare Ida, conscio che i suoi sentimenti non sono ricambiati. In un’intervista a Fanpage, ha dichiarato di non voler competere con altri per l’attenzione di una donna che non prova lo stesso per lui. La prospettiva di vederla con altri uomini in televisione non sarà facile, ma nonostante tutto le augura sinceramente il meglio.

Ida Platano pronta per un nuovo inizio su Uomini e Donne

Dopo la rottura, Ida Platano ha scelto di rimettersi in gioco nel ruolo di tronista di Uomini e Donne, prendendo il posto di Manuela Carriero. Questa decisione è stata annunciata attraverso Witty Tv e i social media, lasciando molti fan sorpresi. “Ho deciso di chiudere e oggi voglio rimettermi di nuovo in gioco,” ha dichiarato Ida, dimostrando la sua prontezza a voltare pagina e cercare nuove opportunità in amore.