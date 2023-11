Beatrice Luzzi critica Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello, tensione tra i due

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di ieri, giovedì 9 novembre del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato vari argomenti, tra cui il riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, suscitando la reazione critica di una delle concorrenti, Anita. In questo contesto, Signorini ha avanzato un’interpretazione audace di un invito fatto da Massimiliano Varrese alla Luzzi, interpretandolo come una “strategia”. La Luzzi ha cercato di spiegare la situazione leggera che si era creata intorno alla battuta del letto, ma Signorini, con una battuta pungente, ha chiuso il discorso, suscitando l’applauso del pubblico in studio “Massimiliano magari è una porta aperta…Ciao ragazzi, grazie…”.

La risposta della Luzzi alla battuta del presentatore

La battuta di Signorini non è passata inosservata a Beatrice Luzzi, che ha colto l’occasione per esprimere il suo disappunto in diretta. Dopo un commovente momento familiare vissuto da un altro concorrente, Signorini ha notato dei gesti della Luzzi rivolti alle telecamere, decidendo di affrontare la questione immediatamente. L’attrice ha esplicitamente riferito di non aver apprezzato il commento del presentatore, citando specificatamente l’accenno alle “porte aperte”.

Lo sconcerto di Signorini e il dialogo con la Luzzi

Alfonso Signorini si è trovato sorpreso dalla reazione della Luzzi, non collegando immediatamente il suo commento precedente alla reazione dell’attrice: “Non ho capito…Lasciare le porte aperte? Ma cosa c’entra adesso con la mamma di Vittorio? Scusami eh…”.Dopo un breve momento di confusione, entrambi hanno riso della situazione, ma Signorini ha poi scherzosamente ‘imposto’ il silenzio alla Luzzi fino al termine della diretta, sottolineando la natura imprevedibile e a volte esilarante delle interazioni nel reality show.

La conclusione dell’episodio

Nonostante il siparietto tra i due, Beatrice Luzzi si è detta consapevole che Signorini avrebbe potuto reagire malamente al suo rimprovero. L’episodio si è concluso con un’atmosfera rilassata, seppur con un sottofondo di tensione, e il conduttore ha ripreso il controllo della diretta, proseguendo con il programma della serata.