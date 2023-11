Sonia Bruganelli scrive una bellissima dedica a Paolo Bonolis e il web scoppia di like

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante la loro recente separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis mantengono un rapporto di grande stima e affetto. Dopo 25 anni di matrimonio, la coppia ha dimostrato che il loro legame va oltre la classica relazione coniugale. La Bruganelli ha recentemente condiviso su Instagram un video di una vecchia intervista di Bonolis, accompagnandolo con una dedica toccante: “Continuo a pensare che tu sia il migliore”. Questo gesto sottolinea il rispetto e l’ammirazione che Sonia nutre per Paolo, nonostante la fine del loro matrimonio.

La separazione: fine di un matrimonio, ma non del rapporto

La coppia ha annunciato ufficialmente la loro separazione alcuni mesi fa, dopo aver smentito varie voci in merito. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, hanno chiarito che, sebbene l’amore romantico si sia trasformato, il rispetto e la stima reciproca rimangono inalterati. La separazione non è stata causata da tradimenti o incompatibilità, ma da un cambiamento naturale nei sentimenti. Il loro rapporto d’amore si è evoluto in un’amicizia solida, mantenendo la fiducia e il supporto reciproco, specialmente nell’allevamento dei loro figli.

Collaborazione professionale continua

Nonostante la separazione personale, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a lavorare insieme nel mondo televisivo. Stanno collaborando alla nuova edizione di “Ciao Darwin”, in onda dal 24 novembre, con Bonolis in veste di conduttore e la Bruganelli dietro le quinte. Questa collaborazione professionale si estende anche al programma “Avanti un altro“, previsto per il 2024, dimostrando come il loro rapporto professionale rimanga forte e produttivo.

Voci insistenti su un possibile ritorno di fiamma

Molti fan della coppia si chiedono se ci possa essere un ritorno di fiamma tra Sonia e Paolo. La Bruganelli, in un’intervista a “Verissimo” a settembre, ha rivelato che né lei né Bonolis hanno iniziato nuove relazioni da quando hanno ufficializzato la loro separazione. Sebbene abbiano preso questa decisione principalmente per proteggere i loro figli, Sonia non esclude completamente la possibilità di un riavvicinamento futuro.