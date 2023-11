Chanel Totti nella bufera per la sorpresa per il fidanzato, un’Audi R8 GT dal valore di 168mila euro

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore Francesco Totti e di Ilary Blasi, ha stupito il fidanzato Cristian Babalus con un regalo davvero speciale: il noleggio per 24 ore di un’Audi R8 GT, del valore di 168mila euro. Questo gesto è stato pensato per soddisfare la passione di Cristian per le auto sportive. Chanel ha organizzato la sorpresa presso la concessionaria di Gabriele Morabito, famoso per il noleggio di auto di lusso ai VIP.

La sorpresa e la reazione sui social

La coppia ha condiviso su Instagram il momento in cui Cristian scopre il regalo. L’Audi R8 GT, un modello raro e potentissimo, ha sicuramente lasciato senza parole il giovane, che potrà godere dell’auto per un’intera giornata. Questo evento sottolinea il gusto per il lusso e per le esperienze esclusive che caratterizza la giovane coppia.

Le preoccupazioni di Ilary Blasi e le critiche social

Non è la prima volta che Chanel e Cristian si fanno notare per il loro stile di vita lussuoso. In passato, sono stati avvistati a bordo di una Lamborghini, suscitando preoccupazione in Ilary Blasi, madre di Chanel. Inoltre, Chanel sta affrontando critiche sui social per il suo stile di vita, con molti che contestano la scelta di dedicare tempo a viaggi e lusso a soli 16 anni, anziché concentrarsi sulla scuola.

La risposta di Chanel alle critiche

Nonostante le critiche, Chanel Totti sembra non essere turbata dai giudizi esterni. Recentemente, la coppia è tornata da una vacanza a Tenerife, dove hanno condiviso su social media immagini di cene lussuose e aperitivi al tramonto. Questa ostentazione, sebbene critica per alcuni, non sembra influenzare l’atteggiamento sereno e indifferente di Chanel nei confronti delle opinioni altrui.