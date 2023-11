Verissimo momenti di grande imbarazzo, Silvia Toffanin intervista Michelle Hunziker che non prende bene alcune domande e la blocca: “Smettila”

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di “Verissimo”, quella andata in onda ieri, sabato 11 novembre, condotta da Silvia Toffanin, si è celebrato il trentacinquesimo anniversario di “Striscia La Notizia”. Tra gli ospiti, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, due volti noti del programma satirico. La puntata si è distinta per il tono leggero e festoso, tipico del format di “Verissimo”, che ha visto la partecipazione di celebri personaggi televisivi.

Michelle Hunziker e il momento imbarazzante

Durante la trasmissione, Silvia Toffanin ha approfittato dell’occasione per fare alcune battute sulla vita privata di Michelle Hunziker, alludendo alla sua nuova relazione con il dottor Alessandro Carollo: “Oggi sei molto bella…Hai gli occhi raggianti…Abbiamo visto foto…”. Le battute hanno messo in evidente imbarazzo la Hunziker, che ha tentato di schivarle con una scusa, alzandosi dalla sua sedia: “Allora smettila sai…Volevo vedere come era il dietro le quinte…”.

Silvia Toffanin e il Tapiro

Silvia Toffanin, che ha ricevuto il “tapiro” durante la puntata, ha espresso la sua felicità per la Hunziker, sottolineando come abbia finalmente ritrovato il sorriso con il nuovo compagno. La sua dichiarazione: “Siamo felici per te Michelle… Punto!” ha chiuso la discussione sull’argomento, mantenendo un tono leggero e amichevole.

Gerry Scotti e la battuta sull’anello di fidanzamento

Gerry Scotti, conosciuto per il suo umorismo, non ha perso l’occasione di scherzare con la Hunziker, chiedendole se avesse ricevuto un nuovo anello di fidanzamento: “Solitamente noi facciamo una gag…Ogni volta che la vedo io chiedo sempre se c’è qualche anello di fidanzamento nuovo…”. La risposta di Michelle, accompagnata da un sorriso, ha chiarito che per ora non c’è nessun anello all’orizzonte. Nel frattempo, Silvia Toffanin ha anticipato con entusiasmo la sua partecipazione come giudice nel baby talent show “Io Canto Generation”.