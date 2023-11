Verissimo, Valerio Staffelli porta il Tapiro d’oro a Silvia Toffanin, la regia non manda in onda i fuori onda e Staffelli grida alla censura

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di “Verissimo” dedicata al trentacinquesimo anniversario di “Striscia La Notizia”, Valerio Staffelli ha fatto una comparsa inaspettata, consegnando un Tapiro d’oro a Silvia Toffanin. Il motivo del premio ironico? Un fuorionda in cui la Toffanin ha avuto difficoltà nella pronuncia dei nomi degli attori e personaggi turchi durante la preparazione delle interviste per “Terra Amara”. La Toffanin, con autoironia, ha ammesso di meritarsi il tapiro.

La reazione di Silvia Toffanin e la promessa

Dopo aver ricevuto il tapiro, Silvia Toffanin, imbarazzata ma divertita, ha scherzato sul suo impegno a imparare il turco. Ha affermato, ridendo: “Da domani mi iscriverò ad un corso di turco”. Staffelli, mantenendo il tono leggero e ironico, ha poi aggiunto che non è l’unica ad avere difficoltà con i nomi, citando Alfonso Signorini e sè stesso in situazioni simili.

L’intervento degli autori e il ritorno di Staffelli

La scena si è conclusa con due autori di “Verissimo” che hanno interrotto Staffelli mentre tentava di trasmettere altri fuorionda della Toffanin, portandolo via di peso dallo studio. Questo momento ha aggiunto una nota comica e teatrale alla situazione, con Staffelli che “gridava alla censura”. In seguito, la Toffanin ha lasciato intendere che Staffelli potrebbe tornare presto come ospite nello show.

Racconti e personaggi di Striscia La Notizia

La puntata ha offerto uno sguardo sui vari volti di “Striscia La Notizia”, tra cui Stefania Petyx, Luca Abete, Moreno Morello, Jimmy Ghione e Rajae Bezzaz. Oltre alle gag e alle battute, la trasmissione ha toccato temi seri come le minacce ricevute da Petyx e il messaggio importante di Bezzaz sulla guerra tra Palestina e Israele.