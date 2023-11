“Tu si que vales”, Gerry Scotti si emoziona, la reazione sbalordita di Sabrina Ferilli, interviene Maria De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata andata in inda ieri, sabato 11 novembre di “Tu si que vales”, Gerry Scotti ha vissuto un momento di intensa emozione. Tutto è iniziato con la performance di Pietro Failla, un “cameriere ballerino” che ha presentato un numero di danza coinvolgente. La sua esibizione, che ha colpito particolarmente Scotti, lo ha portato ad un pianto inconsueto per il popolare conduttore televisivo.

La reazione di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, membro della giuria, ha reagito con una sorpresa evidente davanti alla commozione di Scotti. Inizialmente confusa dalla reazione di Scotti, ha chiesto spiegazioni sull’origine della sua emozione: “Gerry, ma perché te sei commosso così. Devo capire perché, è successo qualcosa!”. Scotti, ancora visibilmente commosso, ha risposto di non poter spiegare il motivo delle sue lacrime.

Il sospetto e la conferma di Maria De Filippi

Luciana Littizzetto, un altro giurato, ha espresso il sospetto che Scotti potesse fingere l’emozione, ma Maria De Filippi ha confermato la genuinità del momento. Ha descritto Scotti come un manager con un cuore e ha suggerito di riproporre la canzone per alleggerire l’atmosfera e consentire a Scotti di ricomporsi: “ Gerry in questo caso è manager e anche il manager ha un cuore!“.

Gerry Scotti si spiega

Dopo il momento di danza, Gerry Scotti ha spiegato che la sua emozione derivava dalla consapevolezza di aver scoperto un talento potenzialmente vincente. Ha espresso gratitudine per la propria fortuna e per la commozione di Pietro, sottolineando che questi momenti rappresentano l’Italia che piace a lui: “C’era forte commozione. Quando mi accorgo di aver trovato l’uomo che può vincere i 300mila euro di quest’anno… che mi permetterà di girare l’Australia, l’America, la Nuova Zelanda… mi accorgo di quanto veramente io sia un ragazzo fortunato. Ho visto la tua commozione e mi sono commosso, te lo devo dire ancora una volta, perché questa è l’Italia che ci piace“.