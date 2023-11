Ballando, Milly Carlucci e la giuria nella bufera, dopo ciò che è accaduto in puntata sul web scoppia la rivolta per mandarli via

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, ha avuto uno scontro acceso con la giuria di “Ballando con le Stelle” durante l’ultima puntata. Dopo aver danzato il Quickstep con Giada Lini, Terzi ha espresso la sua delusione per l’atteggiamento distratto della giuria durante un messaggio importante sulla ricerca medica. La sua critica si è concentrata sulla mancanza di attenzione e rispetto per i temi trattati nel programma: “ Non pensavo di essere Fred Astaire, però non pensavo di essere l’uomo invisibile. La cosa che più mi è spiaciuta è che di fronte a dei messaggi importanti (quelli della ricerca medica, ndr) di cui io credo di essere portatore, non c’era nemmeno l’attenzione a quello che accadeva. Io non accetto che ci siano risolini o che non ci sia attenzione ai messaggi importanti. Ci sono medici che fanno ricerca e che hanno permesso a me di venire qui a ballare. A me hanno salvato la vita”.

Reazioni e difese dei giurati

La giuria, composta da nomi come Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ha risposto alle accuse di Terzi. Lucarelli ha sottolineato che Terzi è nel programma come ballerino e non come portatore di un messaggio importante Non so a quali risolini ti riferisci. Tu sei qui come ballerino e non sei portatore di un messaggio importante. Questa è una tua autoinvestitura”. Mariotto ha aggiunto una nota meno sensibile, suggerendo a Terzi di essere più coinvolgente nel suo messaggio, causando ulteriori tensioni.

Il dibattito si intensifica

La discussione è diventata sempre più accesa, con Terzi che ha sottolineato la serietà dei temi trattati e la necessità di un’adeguata attenzione. La Lucarelli ha poi cercato di difendersi, affermando che non accetta che le sue reazioni vengano interpretate come disinteresse verso la ricerca medica. Tuttavia, ha commesso una gaffe non sapendo di quale ricerca specifica si stesse parlando Io non accetto una bugia. Non stai dicendo una cosetta, stai dicendo che non ci interessa della ricerca sul cancro”. E Terzi l’ha asfaltata definitivamente: “ Ma non è il cancro, vedi che manco lo sai”.

Milly Carlucci e la critica del pubblico

Milly Carlucci, conduttrice del programma, è stata criticata per la sua assenza nel gestire la situazione. Nonostante le tensioni e gli argomenti delicati trattati, la Carlucci non è intervenuta per calmare gli animi o per offrire supporto a Terzi. Questa passività ha suscitato critiche sui social, con molti spettatori che chiedevano un cambiamento nella giuria e una maggiore sensibilità per i temi trattati.