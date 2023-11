Ballando, botta e risposta al vetriolo tra la Izzo e la Lucarelli: “Non sono sposata” e la Izzo la mette al tappeto: “E allora non sei una signora nemmeno all’anagrafe”

0 SHARES Condividi Tweet

In ogni puntata di “Ballando con le Stelle”, l’esibizione di Ricky Tognazzi è diventata un momento chiave, non solo per la performance di ballo ma anche per le polemiche che ne seguono, soprattutto tra lui, sua moglie Simona Izzo e i giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Questa volta, Tognazzi e la Izzo hanno presentato un numero sulle note di “Nun te regghe più” di Rino Gaetano, modificata per l’occasione con un testo dedicato allo show.

Le critiche dei giurati e la risposta di Tognazzi

La giuria non ha risparmiato critiche alla performance di Tognazzi, con giudizi poco lusinghieri da parte di Mariotto, Zazzaroni, Canino e della Smith. Tuttavia, il commento più aspettato è stato quello di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato l’approccio “vecchio e polveroso” di Tognazzi e della Izzo. Tognazzi, solitamente sorridente, ha risposto con una punzecchiatura ai giudici.

L’intervento provocatorio della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha poi rilanciato la polemica, suggerendo a Tognazzi di “liberarsi della zavorra”, riferendosi evidentemente alla presenza di sua moglie, Simona Izzo. Quest’ultima, irritata, ha risposto a Lucarelli sottolineando che le loro battute non sono preparate e attribuendo alla Lucarelli un problema con le “mogli” e attribuendolo il ruolo di moglie. A quel punto la Lucarelli ha tenuto a precisare che lei non è sposata e allora la Izzo l’ha messa K.O. con una battuta : “E allora non sei una signora nemmeno all’anagrafe”

Simona Izzo interviene nella discussione

La Izzo ha continuato sostenendo di aver subito situazioni simili a quelle della Lucarelli e invitandola a fare pace con lei o con “le mogli” in generale. La Lucarelli ha risposto di non avere problemi con le mogli, chiudendo il suo intervento con un voto di 2 all’esibizione di Tognazzi.