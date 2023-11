Ballando, Teo Mammuccari svela una verità scomoda su Selvaggia Lucarelli, lei prova a difendersi ma lui la affonda ancora di più: “Tristissima”, il pubblico è tutto per Mammuccari

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” andata in onda ieri, sabato 11 novembre, Teo Mammuccari ha rivelato un particolare del suo primo incontro con Selvaggia Lucarelli prima dell’inizio del programma. Mammuccari ha accusato la Lucarelli di aver preferito non incontrarlo prima del programma, una dichiarazione che ha scatenato una discussione in diretta: «Dopo 25 anni che non ci vedevamo, lei mi ha detto: “Preferivo non incontrarti prima del programma». Il confronto ha portato a un momento di tensione tra i due, con Mammuccari che ironicamente ha definito la Lucarelli la sua “ex fidanzata”.

La risposta della Lucarelli e il tentativo di riconciliazione

Selvaggia Lucarelli ha reagito con sorpresa e disorientamento alle affermazioni di Mammuccari, negando di averlo ignorato e sottolineando che la sua risposta era dovuta a un conflitto d’interessi. Mammuccari ha poi chiesto alla Lucarelli di dargli un abbraccio per dimostrare che si trattava solo di spettacolo, ma la Lucarelli ha rifiutato, esprimendo confusione e accusando Mammuccari di fare una brutta figura.

La lite si intensifica

La discussione tra Mammuccari e la Lucarelli è diventata sempre più accesa. Mammuccari ha continuato a insistere, mentre la Lucarelli ha cercato di minimizzare l’incidente come qualcosa di banale e ridicolo. Mammuccari ha concluso dicendo che Lucarelli è “tristissima” e ha chiesto di non essere più salutato da lei: «Sei tristissima, da oggi in poi dammi tutti zero ma non mi salutare perché ti stai comportando male».

L’intervento di Milly Carlucci

Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle”, ha cercato di placare gli animi, proponendo un abbraccio tra i due nella prossima puntata. Nonostante il tentativo della Carlucci di riportare l’attenzione sul televoto, Mammuccari e la Lucarelli hanno continuato a discutere, lasciando aperta la questione sul futuro del loro rapporto nel programma.