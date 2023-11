Amici 23, Rossella Brescia smonta Alessandra Celentano, poi Raimondo Todaro dà l’affondo finale

0 SHARES Condividi Tweet

Ad “Amici 23“, la maestra di danza classica Alessandra Celentano si è nuovamente distinta per le sue critiche severe, specialmente nei confronti di Nicholas, talentuoso allievo di Raimondo Todaro. Nonostante il giovane danzatore abbia mostrato evidenti progressi, avendo studiato danza solo per due anni e mezzo, la Celentano lo ha definito “una vespa impazzita” e ha attribuito un voto molto basso alla sua esibizione, dichiarando: “Non ho capito quello che ho visto. Quello che ho visto oggi non è classificabile”.

Rossella Brescia interviene

La giudice esterna ha preso le difese di Nicholas, criticando il giudizio di Celentano: “L’1 non ha mai incoraggiato nessuno. Credo che l’1 non sia da mettere a nessun ragazzo perché non insegna niente, ti ammazza e basta”. La Brescia ha evidenziato il carisma di Nicholas, pur riconoscendo le sue lacune dovute alla brevità del suo percorso formativo in danza.

Todaro e il sostegno a Nicholas

In risposta alle osservazioni della Celentano, Raimondo Todaro, insegnante di Nicholas, ha evidenziato l’importante traguardo raggiunto dal suo allievo: la conquista di una borsa di studio dalla prestigiosa Ailey School di New York. Todaro ha sottolineato: “La cosa importante è che le vespe arrivino in America, questo è quello che conta”, riferendosi alla borsa di studio e al potenziale di Nicholas, nonostante le critiche.

La battaglia tra la Celentano e Todaro

Il sostegno della Brescia e l’intervento di Todaro mettono in luce la tensione tra la Celentano e l’insegnante di Nicholas. La Celentano, nota per il suo approccio critico e diretto, ha messo in dubbio le capacità di Nicholas, mentre Todaro ha difeso il valore e il potenziale del suo allievo, evidenziando il riconoscimento internazionale ottenuto. La situazione ad “Amici 23” rimane tesa, con Nicholas al centro di un dibattito che riflette diverse visioni dell’insegnamento e del talento artistico.