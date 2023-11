Ballando, scontro violento non mandato in onda tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, Mammuccari portato via con la forza

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la quarta puntata di “Ballando con le Stelle“, andata in onda sabato 11 novembre, un intenso confronto tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica ha rischiato di sfociare in rissa. Nonostante le telecamere non abbiano mostrato l’accaduto, fonti come DavideMaggio.it rivelano che la tensione tra i due era palpabile, con gli altri concorrenti che hanno dovuto intervenire per calmare gli animi. Mammucari, noto per il suo stile scherzoso e provocatorio, pare abbia superato il limite con Caprarica, provocando una reazione dura da parte del giornalista.

Le provocazioni di Mammucari

Teo Mammucari, mantenendo il suo approccio tipico, ha lanciato varie provocazioni nei confronti di Caprarica durante il programma, fino a riferirsi a lui con termini dispregiativi come “tronco che parla inglese” e “molosso”. Queste battute, solitamente accolte con spirito goliardico, hanno questa volta suscitato una forte reazione da parte di Caprarica.

La reazione di Caprarica e l’intervento di Milly Carlucci

Antonio Caprarica, stanco delle continue provocazioni, ha risposto in modo aspro, abbandonando il tono scherzoso e accusando Mammucari di essere “cafone”. La situazione è diventata così tesa che Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha dovuto intervenire per cambiare argomento e indirizzare i giudici verso il voto, cercando di ristabilire un clima più sereno.

Il retroscena della Sala delle Stelle

Nonostante il tentativo di Milly Carlucci di calmare la situazione, il clima tra Mammucari e Caprarica è rimasto incandescente anche dietro le quinte. Secondo le fonti, i due hanno continuato a litigare nella Sala delle Stelle, al punto che gli altri concorrenti hanno dovuto intervenire per evitare che la discussione degenerasse in una vera e propria rissa fisica. Un episodio che mette in luce le tensioni che possono sorgere in un contesto competitivo come quello di un talent show televisivo.