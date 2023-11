Riccardo Muti sfuriata contro i Maneskin: “Vergognatevi”

0 SHARES Condividi Tweet

Il maestro Riccardo Muti ha espresso forte preoccupazione per il declino culturale che percepisce nel panorama italiano moderno, soprattutto nella musica e nei media. Durante la presentazione della Muti Italian Opera Academy a Milano, tenutasi presso la Fondazione Prada, il maestro si è lamentato della scarsa attenzione dei media e della società verso figure storiche di grande importanza culturale come Lorenzo Da Ponte, librettista di Mozart. Al contrario, ha sottolineato come i media diano spazio a fenomeni musicali moderni come i Maneskin.

In vendita la Casa di Da Ponte: un patrimonio trascurato

Muti ha espresso frustrazione per la situazione della casa di Lorenzo Da Ponte a Vittorio Veneto, attualmente in vendita e oggetto di trascuratezza culturale. Secondo il maestro, figure come Da Ponte dovrebbero essere celebrate e studiate, specialmente a livello scolastico, data la loro importanza nella storia della musica e della letteratura. La sua sfuriata ha suscitato reazioni, tra cui quella dell’assessore alla Cultura di Vittorio Veneto, Antonella Uliana, che ha invitato Muti a visitare la città.

Critica ai media e alla musica moderna

Il maestro Muti ha criticato aspramente i media per concentrarsi su artisti contemporanei come i Maneskin (da lui chiamati “Maneskot”), sottolineando la loro distanza dalla “vera cultura italiana”. Ha lamentato il mancato riconoscimento di figure storiche della musica e l’ignoranza generale della società riguardo a queste personalità.

Muti e la sua visione dell’opera

Durante l’intervista, Muti ha ricordato i suoi giorni di studio a Napoli e la sua passione per l’opera, soprattutto per il belcanto italiano. Ha rivelato il suo impegno nell’organizzazione di un concerto incentrato su “Casta Diva” di Bellini, sottolineando l’importanza della purezza e della nobiltà nell’esecuzione di opere classiche. Il maestro ha criticato l’approccio moderno all’opera, che tende a stravolgere le opere classiche, in particolare quelle di autori tedeschi come Wagner.

