Storie Italiane, scoppia la lite tra Mariotto e Giovanni Terzi, Eleonora Daniele non riesce a farli calmare

Durante la trasmissione “Storie Italiane“, è emersa una forte tensione tra Guillermo Mariotto, giurato dello show, e Giovanni Terzi, uno dei concorrenti. Terzi, compagno di Simona Ventura, ha espresso il suo disappunto per i commenti di Mariotto riguardanti la sua partecipazione al programma nonostante la sia malattia. Mariotto ha esortato Terzi a concentrarsi sul ballo piuttosto che sulla sua condizione di salute, suscitando ulteriori tensioni “Ma se sei malato così…Perchè venire a Ballando a paventare questa malattia?”.

Reazione di Terzi: indignazione e diritto di espressione

Giovanni Terzi ha reagito con indignazione alle parole di Mariotto, mettendo in dubbio il diritto del giurato di fare certe affermazioni in relazione alla sua malattia. Ha accusato Mariotto di mancanza di sensibilità e rispetto, chiedendosi come potesse permettersi di fare tali commenti in un contesto televisivo.

Intervento di Eleonora Daniele: tentativo di mediazione

Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie Italiane”, ha tentato di calmare gli animi tra i due ospiti. Ha sottolineato che ogni persona ha il diritto di fare ciò che desidera e di portare avanti un messaggio personale. La Daniele ha cercato di portare a una comprensione reciproca, anche se Terzi ha continuato a sostenere di essere migliorato nel ballo e di non comprendere le critiche di Mariotto.

Chiusura del dibattito: tensione irrisolta

Nonostante i tentativi della Daniele di placare la situazione, Mariotto e Terzi hanno continuato a litigare, con il giurato che ha esclamato il suo disgusto per i continui lamentele dei concorrenti. La conduttrice ha concluso il segmento esprimendo la speranza che i due potessero trovare un accordo, almeno durante la trasmissione. Tuttavia, la tensione tra loro è rimasta irrisolta, lasciando aperta la questione su come si evolverà il loro rapporto in futuro.