Mahmood e Fiorello celebrano Whoopi Goldberg in stile “Sister Act” e lei commenta sui social

Nel giorno del 68° compleanno di Whoopi Goldberg, i celebri artisti italiani Mahmood e Fiorello hanno reso omaggio all’attrice con un’esibizione unica. Vestiti da suore, in un chiaro riferimento al film “Sister Act“, hanno reinterpretato la canzone “I Will Follow Him”. La performance, arricchita da un tocco di rap in italiano, è stata trasmessa durante la puntata di “Viva Rai2”.

La reazione di Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg, che ha compiuto 68 anni, ha avuto l’opportunità di vedere l’esibizione in diretta su Instagram. L’attrice ha espresso il suo apprezzamento e gratitudine per il tributo attraverso un ringraziamento pubblicato sulla sua piattaforma social.

Mahmood oltre l’omaggio: una performance su “Cocktail d’Amore”

Oltre al tributo a Whoopi Goldberg, Mahmood ha anche eseguito il suo ultimo singolo “Cocktail d’Amore“. L’esibizione si è svolta in un contesto spettacolare, direttamente dal trampolino di 10 metri della piscina olimpionica di Roma.

Riflettori su Mahmood e Fiorello per il tributo a Whoopi Goldberg

Questo tributo a Whoopi Goldberg da parte di Mahmood e Fiorello ha attirato l’attenzione sia del pubblico che dei media. La performance creativa e il gesto di omaggiare un’icona del cinema come Goldberg sottolineano l’ammirazione e il rispetto degli artisti italiani per la sua carriera e il suo impatto culturale.