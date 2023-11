Candela su Dagospia lancia un indovinello: “C’è un prezzemolino tv disperato”, di chi si tratta e cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Giuseppe Candela, noto per i suoi intriganti indovinelli nel mondo dello spettacolo, ha recentemente pubblicato un nuovo post che sta causando scompiglio su Twitter. Nel suo ultimo numero “A Lume di Candela” su Dagospia, datato 13 novembre, ha proposto un enigma riguardante un “giovane prezzemolino televisivo” e il suo presunto amante, un dirigente televisivo.

Il contenuto dell’indovinello

Il fulcro dell’indovinello riguarda questo giovane personaggio televisivo che si troverebbe in una situazione di disperazione. Il motivo? Il suo “amante”, identificato come un dirigente TV di alto rango, avrebbe perso il suo potere influente. Di conseguenza, il giovane non sarebbe più “spinto” nei programmi Rai come in passato. Candela descrive che il “ragazzotto” ora si ritrova a contattare di persona i programmi Rai per cercare ospitate.

Reazioni e voci online

Dopo la pubblicazione dell’indovinello da parte di Candela, i commenti hanno iniziato a diffondersi rapidamente su Twitter. L’indovinello è diventato virale, con molti utenti e alcuni colleghi di Candela che hanno tentato di interpretare e risolvere l’enigma, cercando di indovinare l’identità del misterioso “prezzemolino televisivo“.

Il mistero continua

Nonostante l’ampia diffusione dell’indovinello e le numerose congetture, Candela non ha rivelato alcun nome, lasciando così il mistero irrisolto. Ciò ha alimentato ulteriormente il dibattito e le ipotesi tra i vari fandom dei potenziali candidati, aumentando la curiosità e l’interesse per la vicenda.