I Ferragnez in attesa del trasloco: anteprima dell’albero di Natale nella nuova casa

La famiglia Ferragnez è pronta per un importante cambiamento: il trasloco in una nuova residenza di lusso a Milano. Situata vicino al loro attuale attico di CityLife, la nuova casa è già un argomento caldo sui social media. Fedez ha recentemente annunciato tramite Instagram che questa sarebbe l’ultima settimana nella loro casa attuale, anticipando il grande trasloco imminente.

Un’anteprima natalizia nella nuova dimora

Chiara Ferragni, icona di stile, ha fatto un sopralluogo nella loro nuova casa, ma non per verificare l’arredamento, bensì per ammirare l’albero di Natale appena allestito. Creato da un amico di Ferragni, noto event designer, l’albero segue fedelmente la tradizione natalizia, con decorazioni in rosso e oro, fiocchi e altri ornamenti natalizi.

Decorazioni natalizie e felicità dei bambini Nell’incantevole salotto, il Natale è stato accolto con calore e gioia, specie da Leone e Vittoria, i figli della coppia, che hanno esplorato con entusiasmo il salotto addobbato. Intorno all’albero, i primi regali incartati, un cavalluccio a dondolo, soldati schiaccianoci e orsi di peluche contribuiscono a creare un’atmosfera festiva e accogliente.

Inaugurare la nuova casa nel periodo natalizio

La decisione di traslocare in concomitanza con le festività natalizie sembra essere perfetta per i Ferragnez. La nuova casa, già adornata con l’albero di Natale e i decori festivi, diventerà presto il fulcro della vita familiare dei Ferragnez, inaugurando un nuovo capitolo della loro vita in un periodo che simboleggia inizio e rinnovamento.