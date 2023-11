Ballando, dopo la lite con Mammuccari, Caprarica valuta di abbandonare il programma

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Caprarica, giornalista e concorrente di “Ballando con le stelle”, ha recentemente rivelato di aver pensato di abbandonare il programma a seguito di una lite con Teo Mammucari. In un’intervista rilasciata a DavideMaggio.it, Caprarica ha espresso il suo disagio riguardo l’alterco avvenuto nella “sala delle stelle”, descrivendo la situazione come “robaccia”. “Non sono abituato a questa robaccia, perché appunto questa per me è robaccia, questo genere di risse qui. Una trasmissione come Ballando non ha bisogno di questa roba…”, ha detto Caprarica.

Rimane per rispetto del pubblico e del team

Nonostante il forte disagio, Caprarica ha deciso di rimanere nel programma, motivato dal rispetto verso il pubblico, il team di “Ballando” e la conduttrice Milly Carlucci. “Ho deciso di rimanere nella trasmissione per rispetto del pubblico, per rispetto della squadra di Ballando e per rispetto di Milly e delle persone che mi hanno invitato…”, ha spiegato il giornalista. Questa scelta evidenzia il senso di responsabilità e la professionalità di Caprarica nel voler onorare l’impegno preso nonostante le difficoltà.

Dissidio con Mammucari e richiesta di scuse

Dopo l’alterco con Mammucari, Caprarica ha richiesto scuse pubbliche, considerando le battute del comico di basso livello. “Gli ho dapprima chiesto di scusarsi e poi che le sue non sono state battute ma trovate da comico di terza fila…”, ha riferito Caprarica, sottolineando la sua delusione per il comportamento di Mammucari. Le ballerine dei due concorrenti sono intervenute per calmare gli animi e cercare di risolvere la tensione.

Decisioni future e richiesta di rispetto

Caprarica ha chiaramente affermato che, se non dovesse ricevere il dovuto rispetto, sarebbe pronto a prendere decisioni drastiche riguardo la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”. “Per me questa storia è finita. Poi se si rende conto di aver esagerato…”, ha dichiarato, lasciando intendere che la sua permanenza nel programma potrebbe dipendere dalla risoluzione di queste tensioni. La situazione tra Caprarica e Mammucari rimane quindi tesa, e sarà interessante vedere come evolverà nei prossimi episodi del programma.