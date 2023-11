Viva Rai 2, Pierfrancesco Favino porta la cultura nelle strade romane, la performance è memorabile

0 SHARES Condividi Tweet

L’attore Pierfrancesco Favino, ospite del programma “VivaRai2!” di Rosario Fiorello, ha deciso di portare la cultura letteraria direttamente nelle strade di Roma. Il suo obiettivo era quello di coinvolgere gli automobilisti in un’esperienza culturale inaspettata e originale.

Favino al semaforo: Shakespeare e Leopardi

Partendo da un semaforo sul lungotevere Diaz, Favino, munito di un teschio, ha dato vita a un’esibizione ispirata a Shakespeare. Successivamente, con tanto di leggio, ha recitato “L’Infinito” di Leopardi, catturando l’attenzione dei passanti e degli automobilisti.

La raccolta fondi e il divertimento

La performance non solo ha portato cultura, ma anche un pizzico di divertimento e sorpresa. Al termine della sua esibizione, Favino ha raccolto “mance” dagli automobilisti, totalizzando tre euro e commentando con ironia: “La cultura paga”. Fiorello, impressionato dall’evento, ha definito la scena come un momento che “resterà negli annali della televisione italiana”.

Chiusura con una battuta: cultura e ironia

Ritornato nel ‘glass’ del programma, l’attore non ha perso occasione per toccare la recente polemica sugli attori americani che interpretano personaggi italiani. Fiorello ha chiuso con una battuta, paragonando l’assunzione di Boldi per interpretare Bush a questi casi, mentre Favino ha eseguito l’inno italiano sulla melodia di quello americano, dimostrando come la cultura possa essere veicolata anche attraverso l’ironia e l’intrattenimento.