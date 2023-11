Adua Del Vesco al veleno contro Francesca Fagnani: “Voltastomaco”

0 SHARES Condividi Tweet

Adua Del Vesco ha espresso il suo disappunto su Instagram riguardo le dichiarazioni di Francesca Fagnani su Gabriel Garko e l’Ares Gate

Adua Del Vesco ha reagito con un lungo sfogo su Instagram alle parole di Francesca Fagnani, pronunciate durante un’intervista con Gabriel Garko a “Belve“. In quell’occasione, la Fagnani aveva fatto delle osservazioni sull’Ares Gate, uno scandalo emerso nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. La Fagnani aveva suggerito che gli attori della Ares, incluso Garko, avessero denunciato il produttore Alberto Tarallo solo dopo il suo fallimento. Del Vesco ha criticato queste affermazioni, ritenendole ingiuste e superficiale.

L’esperienza personale di Adua Del Vesco

La Del Vesco ha condiviso la sua esperienza personale, sottolineando il duro lavoro e il sacrificio che ha dovuto affrontare per raggiungere il successo professionale, contrariamente a quanto suggerito dalla Fagnani: “Rispondo a questa domanda visto che mi sento tirata in causa. Sono venuta solo ora a conoscenza di questo video. Tendo con tutta onestà a proteggermi e non vedere molte delle cose che riguardano questo specifico argomento. Non vi ho mai detto che non riesco nemmeno a vedere il viso di quella specifica persona senza iniziare ad entrare nel panico. Bene ve lo dico, e credetemi non sono stati momenti semplici, e spesso non lo sono ancora oggi”. Ha ricordato di essere stata etichettata come “folle” e “malata mentale” per aver parlato apertamente della sua esperienza. Ha evidenziato di aver sofferto di anoressia nonostante avesse un ruolo da protagonista e vivesse nella lussuosa villa di produzione, mettendo in discussione l’idea che tutto andasse bene.

La frustrazione e la determinazione di Adua Del Vesco

La Del Vesco ha espresso frustrazione per le continue supposizioni e il giudizio degli altri. Ha ammesso di avere momenti di debolezza, ma si è detta orgogliosa delle sue azioni, che le hanno permesso di ricominciare e tornare a vivere. Ha espresso speranza che la sua sofferenza abbia aperto gli occhi a qualcuno, nonostante la persistente incomprensione.

Il rapporto tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko

Circa due anni fa, la Del Vesco aveva rivelato un allontanamento tra lei e Gabriel Garko. Aveva raccontato che per anni avevano dovuto fingere un rapporto amoroso per coprire l’omosessualità di Garko. La verità era emersa solo successivamente in un’intervista a “Verissimo”.