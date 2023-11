Carlotta Mantovan e Teo Mammucari, un pranzo a due tra risate e complicità

0 SHARES Condividi Tweet

Carlotta Mantovan e Teo Mammucari, concorrenti di “Ballando con le Stelle”, mostrano una forte amicizia durante un pranzo insieme, allietato da risate e chiacchiere

Carlotta Mantovan e Teo Mammucari, concorrenti dell’attuale edizione di “Ballando con le Stelle“, hanno recentemente condiviso un pranzo insieme, come riportato da Chi Magazine. Durante questo incontro, hanno scambiato chiacchiere e risate, mostrando un legame di gioiosa amicizia. Mantovan, ballando con Moreno Porcu, e Mammucari, in coppia con Anastasia Kuzmina, dimostrano di avere un rapporto che va oltre la competizione televisiva. Carlotta Mantovan vive la sua partecipazione al programma anche come un tributo al marito scomparso, Fabrizio Frizzi, cercando di ritrovare la gioia e l’energia che lo stesso Frizzi aveva portato nella prima edizione del talent nel 2005.

Teo Mammucari e lo scontro con Antonio Caprarica

Di recente, Teo Mammucari è stato al centro dell’attenzione per un presunto scontro con un altro concorrente di “Ballando con le Stelle”, Antonio Caprarica. Inizialmente, si pensava che la situazione tra i due fosse degenerata quasi in una rissa, ma in seguito Milly Carlucci ha chiarito sui social che si era trattato solamente di una civile discussione. Anche Caprarica, in un’intervista, ha confermato che non c’è stata alcuna rissa, bensì una breve discussione. Pur considerando chiusa la vicenda con Mammucari, Caprarica ha sottolineato la sua aspettativa di rispetto. Mammucari, sin dall’inizio della diciottesima edizione di “Ballando con le Stelle“, aveva più volte schernito Caprarica e le sue esibizioni, portando infine a un cambiamento nel loro rapporto.