Fiorello affronta un imprevisto in diretta a Viva Rai2

Fiorello, durante la diretta di “Viva Rai2”, incontra un imprevisto con la sua lente a contatto mentre racconta una gag orientale.

Nel corso della diretta di oggi di “Viva Rai2″, Fiorello ha sorpreso i telespettatori con un altro dei suoi look inconfondibili: una giacca scintillante e una fascia per la testa, completate da un cappello. Mentre discuteva con il pubblico sul suo aspetto con o senza cappello, ha scherzato sul suo look dicendo: “Così è molto Giappone”. Questa battuta ha portato a una gag a tema orientale, durante la quale Fiorello ha inavvertitamente spostato la sua lente a contatto. Interrompendo l’azione, ha ammesso con una risata: “Purtroppo per fare questa ca**ata, scusate la parolaccia, ho spostato la lente a contatto”.

La gag di Fiorello su Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Dopo questo incidente, Fiorello ha raccontato una gag che coinvolgeva Gerry Scotti e Michelle Hunziker in una vecchia puntata di “Striscia la notizia“, dove si erano mascherati da personaggi orientali. Ha confrontato questo episodio con un altro show, “Striscia la muraglia”, dove i conduttori hanno adottato un approccio simile senza subire critiche. “Nessuno gli ha detto niente, alla Hunziker e Gerry li hanno massacrati, a loro niente” ha commentato Fiorello, evidenziando una discrepanza nella reazione del pubblico.

Punti salienti della puntata di Viva Rai2

La puntata di “Viva Rai2” non si è limitata alla gag di Fiorello e all’incidente della lente a contatto. Ha visto la partecipazione di Gaia, vincitrice di “Amici” nel 2020, che ha cantato il suo singolo “Tokyo” insieme al corpo di ballo del programma. Un altro momento divertente è stato quando Fiorello, tentando di salire nel glass, è caduto a causa di un gradino troppo alto. Inoltre, Antonio Preziosi, direttore del TG2, ha fatto un’apparizione improvvisa, aggiungendo varietà e intrattenimento alla puntata.