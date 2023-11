La Volta Buona, Caterina Balivo interrompe bruscamente Giovanni Terzi che smette immediatamente di parlare, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Terzi condivide un momento emotivo con Giada Lini in “La volta buona”. Caterina Balivo interviene durante l’intensa discussione

Nella puntata de “La volta buona“, andata in onda oggi, mercoledì 15 novembre, la conduttrice Caterina Balivo ha ospitato Giovanni Terzi e la ballerina Giada Lini. Hanno discusso la loro esperienza in “Ballando con le stelle”. Durante l’intervista, la Balivo ha rivelato un passato difficile di Terzi, mostrando un servizio di un tg storico. Il giornalista in quel servizio aveva parlato dell’innocenza di Terzi, citando le sue parole sul padre, morto per il dolore: “Nove anni per avere giustizia sono troppi…In questi anni per questo dolore mio padre si è ammalato ed è morto”. Questa rivelazione ha suscitato una reazione limitata da Terzi, ma la conduttrice ha sottolineato la difficoltà nel sentire queste parole. Giada Lini non ha potuto trattenere le lacrime alla vista della foto del padre di Terzi, costringendo la Balivo ad interrompere l’intervista.

La reazione di Giada Lini a La volta buona

Dopo aver visto la foto, Giada Lini, una delle protagoniste di “Ballando con le stelle”, ha condiviso il suo dolore. Asciugandosi gli occhi, ha spiegato il suo crollo emotivo pensando alla sofferenza passata di Terzi. Questo momento ha toccato anche la conduttrice Caterina Balivo, che poco prima aveva intervistato una donna vittima di violenze. Terzi ha reagito abbracciando teneramente Giada Lini, evidenziando la sua sensibilità.

Giovanni terzi e la polemica sulle belle notizie in tv

Dopo il momento emotivo, Terzi ha espresso il suo pensiero su come le buone notizie dovrebbero trovare spazio in TV, non solo gli scontri televisivi. Ha lodato Giada Lini e Samuel per il loro impegno, criticando la tendenza a sminuire gli aspetti positivi. Caterina Balivo, cercando di alleggerire l’atmosfera, ha chiesto a Terzi di Simona Ventura e il loro futuro matrimonio. Terzi ha evitato di rivelare la data, ma ha condiviso la scelta di Rimini come location.