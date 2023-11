ClioMakeUp: dalle umili origini a imprenditrice da 11 milioni di euro l’anno

0 SHARES Condividi Tweet

ClioMakeUp, alias Clio Zammatteo, celebra 15 anni di successo nel web con un fatturato annuale di 11,6 milioni di euro e nuovi progetti in vista

ClioMakeUp, al secolo Clio Zammatteo, si è affermata come una figura di spicco nel mondo del make-up digitale, raggiungendo un imponente fatturato di 11,6 milioni di euro nel 2022. La sua carriera, che ha inizio nel 2008 con il primo video su YouTube, si è evoluta fino a trasformarla in un’autorità nel settore della bellezza e della skincare. Clio, nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera, ha ripercorso le tappe salienti del suo percorso professionale, dalla decisione di avviare una propria azienda di make-up e skincare, al lancio di tre negozi monomarca in Italia.

La visione di Clio e i nuovi progetti

Clio ha sottolineato l’importanza di avere il controllo completo sulla produzione e realizzazione dei suoi prodotti, un elemento che, secondo lei, fa la differenza nel mercato. Attualmente, è al lavoro su nuovi lanci e ricerca formule che soddisfino pienamente le sue aspettative. Nonostante abbia già aperto negozi a Torino, Firenze e Bari, Clio ambisce ad espandersi ulteriormente, con la prospettiva di inaugurare un negozio anche a Milano.

Il sostegno di Elena Midolo e il bilancio personale di Clio

Una figura chiave nel successo di Clio è stata Elena Midolo, sua cognata e attuale CEO della sua azienda. Elena ha creduto in Clio fin dall’inizio, supportandola anche quando la sua popolarità era agli albori. Clio ha inoltre enfatizzato l’importanza di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale, imparando a delegare e lavorando con persone di fiducia.

Gli inizi difficili e la passione per il trucco

Riflettendo sul suo passato, Clio ha condiviso i momenti difficili della scuola, la sua partenza da Belluno per la Germania e il ritorno in Italia per studiare videomaking a Milano, dove ha incontrato il marito Claudio. Ha descritto il make-up come uno strumento di emancipazione durante l’adolescenza, una passione che l’ha portata a realizzare il suo primo video su YouTube nel 2008. Questa esperienza iniziale, sebbene imbarazzante all’epoca, ha segnato l’inizio del suo straordinario viaggio nel mondo del make-up online.

Inizio modulo