Milly Carlucci: “Nessuna rissa tra Mammuccari e Caprarica” e Davide Maggio la provoca: “E allora fai vedere a tutti il video della lite”

Milly Carlucci smentisce le voci di una rissa tra Mammucari e Caprarica in “Ballando con le Stelle”, affermando che si è trattato solo di una discussione

Recentemente, il sito di Davide Maggio, tramite l’articolo di Fabio Fabbretti, ha diffuso una notizia riguardante una presunta rissa sfiorata a “Ballando con le Stelle” tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Milly Carlucci, conduttrice della trasmissione, ha prontamente smentito queste voci attraverso i social media. Ha spiegato che, nonostante i titoli allarmistici, la realtà dei fatti differisce notevolmente. Secondo la Carlucci, l’incidente non è stato altro che una breve discussione civile tra i due, senza l’uso di parolacce o comportamenti violenti. Ha enfatizzato che la discussione, durata solo un minuto e dieci secondi, si è tenuta nei toni di una normale dialettica, tipica degli spogliatoi.

La risposta di Davide Maggio e la questione del video

In risposta alla smentita di Milly Carlucci, Davide Maggio ha reagito su Twitter. Ha espresso perplessità sul motivo per cui Carlucci non abbia mostrato il video dello scontro, suggerendo che, a parte una parte censurabile, il video sarebbe stato adatto alla trasmissione. Maggio ha addirittura invitato Carlucci a condividere il video durante una delle puntate di “Ballando con le Stelle”, in modo da poterlo vedere comodamente dal suo divano.

La diretta di Ballando con le stelle e l’attesa per il video

Resta da vedere se Milly Carlucci risponderà a Davide Maggio durante la diretta di “Ballando con le Stelle” mostrando il video dello scontro tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari. Questa situazione ha generato curiosità e attesa tra i fan della trasmissione e gli spettatori, tutti ansiosi di scoprire la verità dietro le voci di questa discussione. La reazione della Carlucci e la sua decisione di mostrare o meno il video diventeranno sicuramente punti focali nelle prossime puntate del programma.