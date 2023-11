La volta buona, Milly Carlucci sul video della litigata Mammucari-Caprarica: “Cosa accadrà in puntata”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci anticipa che darà conto del video della litigata tra Mammucari e Caprarica a “Ballando con le stelle”, smentendo voci di scandalo e confermando ospiti speciali.

Durante un collegamento con “La volta buona“, condotto da Caterina Balivo, Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le stelle“, ha risposto alla curiosità sui recenti dissapori tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Ha promesso che nel suo show darà conto del video della loro litigata, catturato nella sala delle stelle. “Di questo video ne daremo conto in qualche modo…”, ha dichiarato la Carlucci, alimentando l’attesa del pubblico.

Smentite sulla lite di Mammucari e Caprarica

La Carlucci ha poi chiarito che, contrariamente a quanto riportato da alcuni siti, nel video non ci sono elementi scandalosi o inappropriati per la trasmissione in onda su Rai Uno. Ha smentito le voci di parole grosse tra i due concorrenti, mantenendo un velo di mistero sulla decisione finale di mostrare o meno il video in questione.

Ospiti speciali e attese per la prossima puntata

Al di là della questione Mammucari-Caprarica, Milly Carlucci ha rivelato alcune anticipazioni sulla prossima puntata di “Ballando con le stelle“. Ha annunciato che Matteo Bocelli, figlio del celebre Andrea Bocelli, parteciperà come ballerino per una notte. In aggiunta, Rossella Erra, definita “la nostra tribuna del popolo”, scenderà in pista con Simone Di Pasquale. Queste rivelazioni hanno aumentato l’entusiasmo del pubblico e della stessa Balivo, che ha invitato la Carlucci a non deludere le aspettative sulla questione del video della lite tra i due concorrenti.