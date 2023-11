“BellaMà”, Pierluigi Diaco commette una terribile gaffe e poi si scusa sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo una gaffe in diretta su “BellaMà”, Pierluigi Diaco si scusa pubblicamente con Umberto Balsamo e annuncia che si scuserà anche con il pubblico nella prossima puntata.

Pierluigi Diaco, in un video pubblicato sui social di Rai Due, ha riconosciuto di aver commesso una gaffe nell’ultima puntata di “BellaMà”. Durante la trasmissione, aveva chiamato un applauso in memoria di Umberto Balsamo, non sapendo che quest’ultimo è ancora vivo. Nel video, Diaco ha ammesso l’errore e ha condiviso di aver contattato Balsamo personalmente per scusarsi. Ha dichiarato: “Stamattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri in cui ho chiamato un applauso in sua memoria…”.

Diaco riconosce l’errore e promette le scuse pubbliche

In un gesto di trasparenza e responsabilità, Diaco ha proseguito nel video affermando di aver commesso “un gravissimo errore”, per il quale si è scusato direttamente con Balsamo. Questa dichiarazione evidenzia il suo impegno ad affrontare e correggere l’errore. Inoltre, ha annunciato che offrirà le sue scuse pubblicamente durante la prossima puntata di “BellaMà“, prevista per lunedì. Con questa promessa, il giornalista ha dimostrato la sua volontà di assumersi la piena responsabilità dell’errore davanti al suo pubblico.

Umberto Balsamo: comprensione e perdono

Nel suo video, Diaco ha anche espresso la sua gratitudine per la comprensione e il perdono mostrati da Balsamo. Ha sottolineato che Balsamo è stato “fin troppo paziente” e che questa pazienza è stata per lui motivo di gratitudine. Queste parole rivelano la maturità e l’umiltà di Diaco nel gestire la situazione, nonché il rispetto che nutre per Balsamo. In conclusione, ha ribadito la sua intenzione di scusarsi pubblicamente, evidenziando il suo impegno verso l’onestà e la responsabilità nei confronti del suo pubblico e delle persone coinvolte.