X Factor: Morgan offende Fedez e litiga con Ambra poi chiede scusa al marito di Chiara Ferragni

Morgan ha causato scalpore nell’ultima puntata di X Factor con una lite con Ambra Angiolini e una battuta controversa rivolta a Fedez, seguite da scuse pubbliche

Nell’ultima puntata di X Factor, Morgan ha catturato l’attenzione per un acceso scontro con la collega giudice Ambra Angiolini. Un video fuorionda, ripreso da uno spettatore in studio, mostra il giudice di X Factor e la Angiolini in un intenso scambio di parole. La lite è stata incentrata su Angelica, una cantante del team di Ambra, che non ha ricevuto apprezzamenti da parte di Morgan. Il video mostra un Morgan visibilmente agitato che, dopo aver espresso il suo dissenso in modo deciso, si è allontanato.

La battuta di Morgan a Fedez e le scuse

Oltre alla discussione con Ambra, Morgan è stato protagonista di un altro momento controverso rivolgendosi a Fedez con una battuta che ha suscitato reazioni negative: “Mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per fare lo psicologo”. Fedez, noto per il suo impegno nella sensibilizzazione sulla salute mentale, ha scelto di non rispondere all’attacco. Successivamente, Morgan ha affrontato la situazione tramite un messaggio su Instagram, spiegando che la sua intenzione non era di offendere e mettendo in luce la sua esperienza personale con la depressione.

Morgan e il suo approccio con Francesca Michielin

Le polemiche intorno a Morgan non sono una novità a X Factor. Di recente, ha preso di mira anche la conduttrice Francesca Michielin, facendo ironia su una sua gaffe riguardante il defunto Ivan Graziani. Sebbene Michielin avesse già presentato le sue scuse per l’errore, Morgan non ha esitato a sottolinearlo, dimostrando un atteggiamento provocatorio anche nei confronti della conduttrice.