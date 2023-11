Veronica Peparini svela sui social tutti i dettagli delle complicanze della sua gravidanza gemellare

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Peparini ha condiviso sui social i dettagli delle complicazioni della sua gravidanza gemellare, enfatizzando la necessità di monitoraggio specialistico e ottimismo.

Veronica Peparini ha recentemente condiviso attraverso Instagram la situazione della sua gravidanza gemellare. Ha specificato che le gravidanze gemellari richiedono un’attenzione particolare da parte di specialisti. Ringraziando la sua ginecologa per l’onestà, la Peparini ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio accurato. “Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. Nel mio caso ringrazio per l’onestà la mia ginecologa“, ha affermato.

Dettagli sulle complicazioni

La coreografa ha poi dettagliato le specifiche complicazioni della sua gravidanza, descrivendo la condizione come monocoriale biamniotica. Ha rivelato che uno dei gemelli sta donando sangue all’altro, una situazione che potrebbe portare a una condizione nota come trasfusione feto-fetale. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica… Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”, ha spiegato la Peparini.

Ottimismo e sostegno

Nonostante le sfide, la Peparini rimane ottimista e si concentra sull’arrivo in salute delle sue gemelle. Ha ringraziato il personale dell’ospedale Bambino Gesù per il loro supporto e ha chiesto positività e ottimismo ai suoi follower. “Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole“, ha concluso. La gravidanza era stata annunciata in precedenza a “Verissimo”, dove la coppia aveva espresso il loro entusiasmo e il desiderio di diventare genitori.