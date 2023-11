Antonella Clerici difende Francesca Michielin da critiche e battute a X Factor

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici ha espresso il suo sostegno a Francesca Michielin in seguito alle critiche e battute ricevute per una gaffe a X Factor, definendo i giudizi come “noiosi e ipocriti”.

Francesca Michielin, nota per la sua partecipazione a X Factor come presentatrice, è stata recentemente al centro di polemiche a causa di una gaffe riguardante Ivan Graziani, scomparso nel 1997. Questo errore ha scatenato diverse critiche e ha portato ad un ulteriore spiacevole episodio durante l’ultima puntata del programma, in cui anche Morgan ha preso di mira la Michielin con una battuta infelice sullo stesso argomento.

Il sostegno di Antonella Clerici

In risposta a queste critiche, Antonella Clerici ha mostrato il suo sostegno a Francesca Michielin attraverso un commento sui social media. Ha elogiato la Michielin per le sue capacità e ha evidenziato la sfida di condurre programmi in diretta, dove gli errori possono accadere facilmente. La Clerici ha scritto: «Francesca è bravissima. Senza se e senza ma. In una lunga e faticosa diretta gli inciampi accadono a tutti. Che noiosi e ipocriti i giudizi lapidari dei tuttologi sapientoni. Vai Francesca».

La Clerici critica i giudizi lapidari

Questo messaggio di Clerici non solo offre supporto alla Michielin, ma sottolinea anche come gli errori siano parte naturale di trasmissioni dal vivo complesse e stressanti. La difesa della Clerici mette in luce la necessità di un approccio più umano e comprensivo nei confronti delle figure pubbliche, specialmente in contesti difficili come quelli televisivi.