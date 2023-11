Teo Mammucari, a poche ore dalla puntata di oggi, rivela i dettagli sullo scontro con Caprarica

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammucari chiarisce i fatti riguardo alla sua discussione con Antonio Caprarica dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”, smentendo voci di una rissa fisica.

Da una settimana a questa parte, si parla molto di un presunto scontro fisico tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci ha definito l’evento come una discussione accesa piuttosto che una rissa. Nonostante ciò, Davide Maggio, che per primo ha riportato la notizia della lite, ha mantenuto la sua posizione, lasciando aperta la questione su cosa mostrerà Milly Carlucci nella prossima puntata. Anche Alberto Matano si è posto la stessa domanda, ma la risposta della Carlucci è stata vaga: “Se faremo vedere le immagini? Non lo sappiamo ancora, staremo a vedere domani cosa fare e se mostrare quello che è successo“.

La versione di Teo Mammucari sull’evento

Interrogato da Alberto Matano, Teo Mammucari ha trattato con ironia l’intera situazione, scherzando sull’essere stato fisicamente violento. Ha poi descritto in modo più serio come sono andati i fatti: “Avete sentito quello che io ho detto a Caprarica in diretta qui a Ballando con le Stelle? Sì, i commenti su come balla. Ecco, quelle stesse cose lì io le ho ripetute quando sono andato da lui dietro le quinte. Però c’è stata una reazione molto diversa. Posso dire che è stato molto meno elegante, ma non è successo nulla di grosso. Ho detto che balla come un tronco bruciato e che era un cane senza una zampa. E non dite che gli ho mancato di rispetto. Perché io lì non ho toccato la persona. Fino a che uno parla di come un’altra persona balla non c’è niente di male Io posso toccare chiunque dicendo che per me non balla bene. Poi altro discorso è offendere sul personale“.

Mammucari difende la sua posizione

In questo chiarimento, Teo Mammucari ha sostenuto di non aver mancato di rispetto a Caprarica, sostenendo che le sue critiche erano limitate alla performance di ballo e non alla persona. Questa precisazione mira a distinguere tra un’opinione sulla performance artistica e un attacco personale, sottolineando che la sua intenzione non era quella di offendere Caprarica come persona.